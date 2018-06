Letztlich muss jede Information im Gehirn erstmal verarbeitet werden, bevor sie abgespeichert wird. Das setzt voraus, dass ich mich damit beschäftige, egal, ob ich diese Information höre oder lese. Also das sind wohl eher persönliche Vorlieben. Grundsätzlich gilt: Jeder, der sich Dinge merken will, ist gut beraten, sie über mehr als einen Sinneskanal wahrzunehmen.

Die Behauptung ist also ein Fake. Studien beweisen nicht, dass es verschiedene Lerntypen gibt. Allerdings kann es schon sein, dass man individuell verschieden gut mit Lernmethoden zurechtkommt. So hilft es durchaus, Lernstoff zu lesen, sich anzuhören oder auch selbst aufzuschreiben. Das wichtige am Lernen ist vor allem immer die Motivation: Sobald man etwas lernen will, wird man dafür auch viel tun, um sein Ziel zu erreichen.