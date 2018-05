Unser Experte: Dr. Johannes Wimmer Bildrechte: IMAGO

Der "Lachtod" ist also kein Märchen. Und tatsächlich gibt es ein paar dokumentierte Fälle. Zum Beispiel den eines Maurers aus England, der in den Siebzigern während eines 30-minütigen Lachanfalls starb, der er wegen einer Comedyshow im Fernsehen bekam. Die Witwe des Mannes schrieb übrigens den Machern der Show einen Brief, in dem sie ihnen für die positiven Erinnerungen an ihren Mann dankte: "Die letzte Erinnerung an meinen Mann ist, wie ich ihn ansah und über eure Sendung lachen hörte"