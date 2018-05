Kaffeesatz ist keine günstige Geheimwaffe gegen verstopfte Abflussrohre. Das hat uns Dietlind Hanrieder, Professorin für Lebensmittellehre an der Hochschule Anhalt in Bernburg, schon erklärt . Ihr Fazit war:

Die Mutter von Lars dagegen gibt den Kaffeesatz immer an ihre Blumen als Dünger. "Was tut sie ihren Pflanzen damit nur an?", fragt sich nun Lars. Kann Kaffeesatz tatsächlich ein guter Pflanzendünger sein?