Fakt oder Fake Braucht unser Körper vier Wochen, um sich an die Zeitumstellung zu gewöhnen?

Wir haben viele kleine Taktgeber in unserem Körper und die müssen mit dem Sonnenlicht synchronisiert werden. Also raus in die Helligkeit gehen, Spaziergänge machen und schon morgens das Licht anstellen - so weiß der Körper: Das ist morgens. Und abends: Handys aus, damit nicht so viel Licht in die Augen kommt - damit der Körper weiß: Das ist abends.