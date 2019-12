Fakt oder Fake?

Vorschlafen funktioniert nur sehr, sehr bedingt. Wir können nicht überschlafen, weil wir so eine Art Schlafkonto haben. Wenn das voll ist, sind wir wach und das weiterschlafen fällt schwer. Wenn wir aber wissen, dass eine anstrengende Zeit vor uns liegt und wir nur wenig Schlaf bekommen, dann können wir nicht einfach in der einen Woche mehr schlafen, um dann in der anderen Woche gut durchzukommen.