Fakt oder Fake Frieren dünne Menschen schneller?

Es gibt Menschen, die können sich im Winter so warm anziehen, wie sie möchten. Ihnen ist eigentlich immer kalt. Dabei geht es angeblich vor allem dünnen Menschen so. Denn sie haben ja weniger Fett an ihrem Körper, das warm hält.

Am Ende ist es aber bei jedem eine Einstellungsfrage. Jeder empfindet Kälte und Wärme anders. Menschen, die nicht so schnell frieren, sind also auch nicht ganz so empfindlich.