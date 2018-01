Die Mischung machts:

Mit einer Auswahl an Futter lassen sich gleich mehrere Vogelarten anlocken. Entsprechend bunt sieht das Treiben am Futterhäuschen dann auch aus. Spatzen oder Buchfinken lieben eher Hartfutter, also grobe Körner, Sonnenblumenkerne oder Mais. Rotkehlchen, Amseln, Drosseln oder Zaunkönige bevorzugen eher weiches Futter wie Rosinen, Haferflocken, Kleie oder Obst. Meisen und Spechte sind Allesfresser und kommen mit den genannten Futtersorten prima zurecht. Bildrechte: Imago