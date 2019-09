SES-Box-Gala in Magdeburg mit Sarah und Lars

Ein neuer Versuch für Tom Schwarz: Am 28.09. in der Stadthalle Magdeburg trifft er auf Ilja Mezencev. Nach der Niederlage gegen Tyson Fury in Las Vegas will Schwarz nun wieder angreifen. MDR JUMP-Hörer können direkt am Ring dabei sein.