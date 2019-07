Nutzt ein Flughafen in Großbritannien Tina Turners Songs um Vögel zu vertreiben?

Ja, tatsächlich ist das so! In Gloucestershire hat man Erfolg damit, Musik von Tina Turner zu spielen, um Tauben und andere Vögel zu vertreiben. Gloucestershire das liegt 200 km westlich von London, das hat einen kleinen Flughafen - quasi mitten in der Natur. Und mitten in dieser Idylle hat man sich ein Vogelproblem eingehandelt. Man hat schon alles Mögliche versucht - beispielsweise Feuerwerke mit Goldregen, man hat Mülltüten geschwenkt und man ist mit Lautsprechern rumgefahren und hat hässliche Vogelgeräusche verbreitet - das alles klappte so la la. Irgendwann jedenfalls funktionierte die Anlage mit diesen Vogelstressgeräuschen nicht, da hat man dann mehr oder weniger zufällig eine Tina Turner-Kassette eingeschoben und siehe da - die Vögel sind weg wenn sie Tina Turner hören.