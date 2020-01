Helfen Walnüsse bei Einschlafproblemen?

Wälzt man sich im Bett von einer Seite auf die andere, ist Ärger vorprogrammiert. Schließlich trübt nichts die Stimmung so sehr, wie Schlafmangel. Beim Einschlafen sollen Walnüsse helfen.

Was ist dran an dem Gerücht? Sportwissenschaftler Professor Ingo Froböse weiß, ob Walnüsse wirklich helfen:

In der Tat ist es so! Walnüsse, aber auch andere Nüsse wie Cashewkerne oder Mandeln, helfen beim Einschlafen! Das liegt daran, das darin Tryptophan enthalten ist. Das ist eine Vorstufe des Serotonins aus dem dann das Schlafhormon Melatonin aufgebaut wird und das lässt natürlich bekanntlich schneller und ruhiger einschlafen!

Es stimmt also: Walnüsse helfen beim Einschlafen. Hilfreich sind übrigens auch grüne Blattgemüse, Kohlgemüse, Wirsing, Spinat - weil die auch reich an Magnesium sind. Auch das hilft beim Entspannen und Runterkommen. Es entspannt die Muskeln. Also: man kann vor dem Einschlafen einige Lebensmittel essen - vor allem Walnüsse - dann schläft man tief und selig ein!