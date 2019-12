Ist es günstiger, unter der Woche zu buchen als am Wochenende?

Bald beginnen in Mitteldeutschland die Weihnachtsferien. Viele fahren zu den Familien oder bekommen Besuch, und manche fahren in den Winterurlaub. Gerade zum Jahreswechsel ein teurer Spaß! Damit der Urlaub nicht ganz so sehr ins Geld geht, soll man lieber unter der Woche buchen statt am Wochenende! Wir haben Thorsten Schäfer von der Reisewirtschaft (DRV) gefragt, ob das stimmt.