Verunglücken Männer beim Selfie machen häufiger als Frauen?

Ob auf Bahnschienen , von Klippen, Hochausdächern oder Baugerüsten - für ein sensationelles Selfie wagt manch einer viel. Einigen Instagramer scheint es egal zu sein, dass sie sich für ihre Fotos in Gefahr bringen.

Zwischen Oktober 2011 und November 2017 sind mindestens 259 Menschen weltweit durch Selfies ums Leben gekommen, weil sie zum Beispiel bei spektakulären Foto-Aktionen abstürzten, ertranken oder vom Zug erfasst wurden. Rund 137 Personen verletzten sich beim Selfie machen schwer. Diese Zahl ermittelten Forscher, in dem sie Medienberichte auswerteten. Die Studie wurde im "Journal of Family Medicine and Primary Care" veröffentlicht.