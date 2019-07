Wer in der DDR aufgewachsen ist, kennt das Problem: Manche Bierbrauer verkauften ihr Bier in grünen und auch in braunen Flaschen. Jeder versuchte dann, wenn möglich nur die braunen Flaschen zu kaufen. Das Bier in den grünen Flaschen schmecke nicht so gut und werde schneller schlecht, fanden Biertrinker. Das Vorurteil aus den 80ern hat sich offenbar gehalten. Auch heute schauen noch manche Bierfans ganz genau nach der Flaschenfarbe und entscheiden sich damit auch bewusst gegen manche Brauereien.