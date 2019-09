Gehört neue Kleidung erst mal in die Waschmaschine?

Der Sommer verabschiedet sich so langsam. Es wird Zeit für lange Hosen, Pullover und Jacken. Der eine oder andere hat da sicher ein schönes Schnäppchen im Schlussverkauf machen können oder sich schon mit Teilen für die neue Herbst/Winter-Saison eingedeckt. Am liebsten würden wir den neuen Pulli oder die schicke Jeans natürlich sofort anziehen! Aber: Sollte man neue Kleidung nicht erst einmal in die Waschmaschine stecken?