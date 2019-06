Der Nachmittag gehört zu den günstigsten Tankzeiten, aber am billigsten ist es in der Regel am frühen Abend. Das heißt zwischen 19:00 und 22:00 Uhr. Das gilt über alle Marken hinweg und im Schnitt an allen Tagen. Also unabhängig davon, ob ihr am Wochenende oder unter der Woche an die Tanke fahrt.