Werden immer mehr Menschen 100 Jahre alt?

Kürzlich ist Gustav Gerneth aus Sachsen-Anhalt verstorben. In dem hohen Alter von 114 Jahren hat er einiges in seinem Leben erlebt: Der erste Weltkrieg begann als er neun Jahre alt war, auch den zweiten Weltkrieg hat er komplett erlebt und war in russischer Gefangenschaft. Die Einführung des Farbfernsehens und den Bau und Fall der Berliner Mauer hat er miterlebt.