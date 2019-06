Macht klassische Musik intelligent?

06.06.2019 | 05:20 Uhr

In Halle startet der Bundeswettbewerb "Jugend musiziert". Zusätzlich finden die Händelfestspiele statt. Klassische Musik ist in Mitteldeutschland also nicht zu überhören. Und das soll einen positiven Effekt haben. Angeblich kann ein Kind während der Schwangerschaft und nach der Geburt dadurch richtig schlau werden.