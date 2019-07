Das ist ein Fake! Also eine Last Minute Buchung ist nicht immer die günstigste Variante, weil der Preis von ganz unterschiedlichen Faktoren abhängt. Grundsätzlich kann man aber sagen, dass Fliegen im Verlauf der letzten 20 bis 30 Jahre immer günstiger geworden ist. Laut des Internationalen Airline-Verbandes sind die Flugpreise seit 1998 und 2018 weltweit real um 60 Prozent gesunken. Das liegt vor allem am technologischen Fortschritt und sparsameren Flugzeugen ... aber auch am größeren Angebot, das wir heute haben!