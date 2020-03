Sind Kinder immun gegen das Corona-Virus?

Auch die US-amerikanische Seuchenbehörde CDC (Centers for Disease Control and Prevention) hat das Phänomen in einer Studie näher beleuchtet. 44.000 Corona-Patienten wurden in der Studie untersucht, weniger als ein Prozent davon waren Kinder zwischen ein und neun Jahren und nur 1,2 Prozent waren Kinder zwischen neun und 19 Jahren. Die untersuchten Kinder zeigten oft nur milde Symptome.

Eine neue Studie der John Hopkins Bloomberg School of Health in Baltimore und des Shenzhen Center for Disease Control and Prevention zeigt aber, dass sich Kinder ungefähr so häufig wie Erwachsene infizieren: 7,4 Prozent der Kinder, die Kontakt mit einem Corona-Infizierten hatten, wurden später darauf positiv getestet. Bei der getesteten Bevölkerung waren es fast genauso viel: 7,9 Prozent. Immun sind Kinder also nicht.