Für Fans von lauter Rockmusik ist ein Konzert ohne Headbangen (oder auch Headbanging) nur der halbe Spaß: Wer nicht richtig mit der Musik mitgeht, fühlt sie nicht. Die Nachwirkungen am nächsten Tag kennen die meisten und nehmen sie in Kauf: Die Ohren pfeifen vom Lärm, Nacken und Kopf schmerzen vom Headbangen. Mediziner und besorgte Eltern warnen aber: Das rhythmische Kopfwippen kann nicht gesund sein und hatte für einen Fan der Band Motörhead schon mal richtig schlimme Folgen. Bei ihm stellten Ärzte Blutungen im Gehirn fest.

Vielleicht sollten wir es beim Besuch des nächsten Konzertes also wirklich berücksichtigen und ein in bisschen langsamer wippen. Dann passiert auch nichts.

Die britische Rockband Led Zeppelin gilt übrigens als Erfinder des Headbangens. Das erzählte der Musikjournalist Frank Schäfer in einem Gespräch mit dem Deutschlandfunk. Er hat früher selbst in einer Heavy Metal-Band gespielt und das Buch „111 Gründe, Heavy Metal zu lieben“ geschrieben. Led Zeppelin hätten bei einem Konzert 1969 in den USA die Fans so in Rage gespielt, dass die erste Reihe des Publikums den Kopf gegen die Bühne gestoßen habe. Das gilt laut Frank Schäfer als Ursprung des Headbangens.