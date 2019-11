Wie funktioniert die Klospülung auf der ISS im Weltall?

Auf der Erde ist der Gang zur Toilette kein Problem. In der Schwerelosigkeit im All dagegen klappt das Ganze nur mit viel Technikaufwand. So soll die Hightech-Toilette der Internationalen Raumstation (ISS) mehr als zehn Millionen Euro gekostet haben. Astronauten müssen sich unter anderem mit den Beinen an der Toilette festklemmen. Und auch sonst ist einiges anders als hier unten auf der Erde.