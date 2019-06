Macht Hitze aggressiver?

Sorgen hochsommerliche Temperaturen also nicht nur dafür, dass der Schweiß in Sturzbächen läuft, sondern auch die Nerven blank liegen? Das untersucht Prof. Andreas Matzarakis vom Zentrum für Medizin-Meteorologische Forschung:

Normalerweise sind Menschen an die heißen und extremen Bedingungen anpassungsfähig. Nur wenn es etwas zu lange dauert und die Leute nicht gut die nächtliche Abkühlung haben oder nicht gut schlafen können, geht der Mensch natürlich von Tag zu Tag immer mit schlechtem Schlaf immer mit einer höheren Belastung in den Tag und das macht den Menschen dann aggressiver .

Es gibt auch eine Studie, die eine Verbindung zwischen Temperaturen und Aggression herstellt. Richard Larrick von der Fuqua School of Business in den USA hat dafür 57.000 Baseballspiele analysiert. Larrick konzentrierte sich in seiner Studie darauf, wie oft es in den Partien zu so genannten "Beanballs" kam - Situationen, in denen der Werfer den Baseball absichtlich auf den Kopf des gegnerischen Spielers zielt.