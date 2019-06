Wenn die Sonne geradezu vom Himmel brennt, ist das Einsteigen in ein aufgeheiztes Auto nie angenehm. Selbst wenn es nur kurz in der Sonne stand. Wie schnell es sich aufheizt, hängt angeblich auch von der Farbe des Wagens ab. Johannes Boos vom ADAC weiß, ob das stimmt:

Schwarze Autos wärmen sich also wirklich schneller auf. Aber egal welche Farbe das Auto hat, steht es zu lange in der Sonne, ist es innen bald so heiß, wie in einer Sauna.