Hilft Quark bei Sonnenbrand?

Sonnenbrand ist gefährlich. Ich sag immer: Sonnenbrand ist kein Kavaliersdelikt und wir sollten uns nicht unbedingt auf Quark als Hilfe verlassen! Wir sollten alles tun, um diesen Sonnenbrand zu vermeiden, das heißt vernünftigen Sonnenschutz einerseits mit Creme und wie wir Ärzte so schön sagen: Mit textilem Sonnenschutz, also Kleidung an und gar nicht die Sonne draufkommen lassen. Dann haben wir eine schöne vornehme Blässe und haben unsere Haut vor Hautkrebs geschützt.