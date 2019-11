Stärken Haustiere, die im selben Bett schlafen, die Gesundheit?

Das ist ein Fakt – zumindest wenn der Mensch im Bett keine Allergien oder Asthma hat. Und die Tiere sollten regelmäßig entwurmt und auf Parasiten wie Flöhe und Zecken untersucht werden. Sind diese Voraussetzungen gegeben, profitieren vor allem Singles von der nächtlichen Nähe zu ihren Vierbeinern. Das wurde in einer Schlafklinik in Arizona herausgefunden, wo 150 Probanden befragt wurden. Die Versuchspersonen haben angegeben, dass sie sich mit einem Haustier im Bett geborgener und sicherer fühlen. Was dazu führt, dass sie besser einschlafen und tiefer durchschlafen können.