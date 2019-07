Gibt es mehr Sterne im Universum als Sandkörner auf der Erde?

Man streckt die flache Hand am ausgestreckten Arm aus und merkt sich die Fläche, die die Hand am Himmel einnimmt. Und wir wissen, dass sich hinter jeder flachen Handfläche mindestens einen halbe Milliarden Galaxien befinden. Wenn wir also sagen können, dass in unserer Galaxie schon alleine 300 sind, dann müssen es sehr viele Sterne sein. Wenn die Teleskope besser werden und wir das genau zählen können, und sich einer mal die Mühe macht, alle Sandkörner zu zählen, dann können wir vielleicht irgendwann die Frage beantworten.