Reden Frauen untereinander anzüglicher als Männer?

In einer solchen homogenen Gruppe wird es oft zotig, aber es wird auch sozial erwünscht gesprochen. Also wird die eigene Leistung geschönt oder schlicht angegeben. Vermutlich würden viele Männer kaum glauben, welche Ausdrücke Frauen unter sich verwenden - gerade weil sie das nicht aus der Beziehung kennen. Aber deshalb sind Männer in einer Männerrunde ganz sicher auch nicht harmlos.