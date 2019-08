Die Zuckertüte hat im Osten eine andere Form als im Westen

Rund oder eckig - Osten oder Westen? Eine Zuckertüte verrät mehr als man auf den ersten Blick denkt. Oder?

Christiane Beck arbeitet in der ältesten Zuckertütenfabrik Deutschlands. Seit die Fabrik 1894 gegründet wurde, werden in Ehrenfriedersdorf die Zuckertüten in Handarbeit hergestellt. Christiane Beck kennt sich also gut mit dem besonderen Einschulungsgeschenk aus. Auch über die Form weiß sie Bescheid:

Bildrechte: Colourbox.de Also die Form der Zuckertüte verrät in welchen Bundesländern wir da gerade verkauft haben. In Westdeutschland sind immer noch die runden 70 Zentimeter Schultüten am beliebtesten. Und in den neuen Bundesländern kann die Zuckertüte gar nicht groß genug sein. Hier ist sie oft 85 Zentimeter und sechseckig. Damit viel reinpasst.

Es stimmt also, die Zuckertüten sehen in Ost- und Westdeutschland oft unterschiedlich aus. Für die Kinder ist aber wahrscheinlich am wichtigsten, dass sie in ihrer Zuckertüte ganz viele tolle Überraschungen und auch ein paar Süßigkeiten entdecken.

