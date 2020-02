Ist eine Erkältung bei Männern wirklich schlimmer als bei Frauen?

Leidet ein Mann an einer Erkältung, geht meist nichts mehr. Schniefend wird auf dem Sofa rumgelegen, schließlich leidet der "Herr der Schöpfung" an einer gefühlt todbringenden Krankheit. Was als "Männerschnupfen" bezeichnet wird, fühlt sich für den Erkrankten mindestens lebensbedrohlich an.