Hat ein Sachse das Lied "Ein Prosit der Gemütlichkeit" erfunden?

Ja, man glaubt es kaum aber es ist tatsächlich wahr - seit 1912 erschallt das wohl bekannteste Lied des Oktoberfestes regelmäßig in den zahlreichen Bierzelten und regt mit "oans zwoa gsuffa" zum Schunkeln und Trinken an. Dabei wurde das Lied viele Jahre zuvor in Chemnitz komponiert. Und zwar noch vor 1900 von Bernhard Dietrich. Von dem Erfolg seines Liedes bekam Dietrich aber leider nichts mehr mit. Er starb 1902.