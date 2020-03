Reicht angeatmet werden, um sich mit Corona anzustecken?

Es geht in erster Linie über Tröpfchen-Infektion. Das ist das, was beim Sprechen, Niesen, Husten bei uns herauskommt aus Mund und Nase - ohne das man es sehen muss. Es gibt aus China aber eine neue Studie, die sagt: dieses Virus könne sich auch eine bestimmte Zeit so in der Luft aufhalten. Ich weiß nicht, was man davon halten kann. Auf jeden Fall gilt: Abstand halten!