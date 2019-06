Macht dich Alkohol für Mücken interessant?

14.06.2019 | 05:20 Uhr

Die Nächte werden immer wärmer. Wir sitzen dann gerne länger zusammen auf dem Balkon, im Garten oder am See. Doof nur, dass man nicht selten am nächsten Morgen von Mücken zerstochen ist. Im Internet sind wir dabei auf ein verrücktes Gerücht gestoßen.