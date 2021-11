Glühweinrezepte: Der Klassiker, der Ausgefallene und für Genießer

Glühwein ist das Winter- und Weihnachtsmarktgetränk schlecht hin. Ob rot oder weiß, mit Schuss oder ohne - die Varianz ist groß. Und obwohl in vielen Orten bei uns in Mitteldeutschland der Weihnachtsmarkt und damit auch die MDR JUMP Weihnachtsmarkttour für dieses Jahr bereits abgesagt ist, müsst ihr doch nicht so ganz darauf verzichten. Denn wie bereits im letzten Jahr wird unsere Weihnachtsmarkttour mit Sarah und Lars einfach wieder ins Radio verlegt. Und für das kleine extra Weihnachtsmarktfeeling gibt es hier leckere Glühwein Rezepte. Den ausgefallenen Glühwein und den für Genießer hat uns der amtierende deutsche Cocktail-Meister Martin Krämer aus Wittenberg verraten:

8 Portionen: 0,75 Liter heimischen Rotwein (mild bis lieblich) 3 EL Orangenlikör 1/2 Bio-Zitrone - Schale 2 Zimtstangen 10 Gewürznelken Saft von 2 Orangen Zucker nach Geschmack Und so geht's: Alle Zutaten außer dem Orangenlikör in einen Topf geben. Die Zutaten verrühren und bei schwacher Hitze langsam erwärmen. Den Topf zudecken und 10 bis 15 Minuten ziehen lassen. Vor dem Servieren durch ein Sieb gießen und den Likör dazugeben. Wahlweise mit einigen zur Seite gelegten halbierten Orangenscheiben servieren.

Bildrechte: Martin Kramer

15 Portionen:

1,5 L Flaschen Rotwein

0,7 L Flasche Amaro

0,35 L Kirschwasser

1 Handvoll grünen und schwarzen Pfeffer

30 Szechuanpfefferkörner

0,2 L Jamaika Rum 50+%

Zuckerhut



Und so geht's:

Rotwein, Amaro, schwarzen Pfeffer, grünen Pfeffer und Szechuan Pfeffer in einem Topf erwärmen und in die Punch Bowl geben. Zuckerhut mit Jamaika Rum tränken und auf der Feuerzangenbowle brennend in den Punch laufen lassen. Gelegentlich Rum nachgießen und verrühren.