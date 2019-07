Silbermond in Dresden

Nachdem Silbermond im Rahmen des letzten Album- und Tourneezyklus das Elbufer in 2016 und 2017 gleich dreimal restlos ausverkauften, dürfte es die Fans begeistern, dass jetzt endlich eine weitere große Party unter freiem Himmel in der Heimat in Aussicht steht: Nach mehr als 6 Millionen verkauften Tonträgern und unzähligen Konzerten und Konzerttourneen zählen die Happenings in Dresden zu den ganz besonderen Konzerterlebnissen auch für die vier Musiker selbst.