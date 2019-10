Lena in Leipzig

Die einzigartige Erfolgsgeschichte von Lena Meyer-Landrut wurde 2019 mit der Veröffentlichung ihres fünften Studioalbum „Only Love, L“ fortgeschrieben, nachdem sich die Sängerin, Songwriterin, Trendsetterin und TV-Jurorin eine längere Auszeit von der Musikwelt genommen hatte. Auf ihrem neuen Album präsentiert sich die 28-jährige Künstlerin aus Hannover nicht nur musikalisch in neuem Gewand, sondern zeigt sich darauf so verletzlich, aber gleichzeitig auch so kämpferisch, positiv und selbstbewusst, wie nie zuvor.

Inhaltlich dreht sich auf dem fünften LENA Album alles um das Thema Liebe – in den verschiedensten Facetten. Neben sehr persönlichen, emotionalen Songs wie dem Opener „Dear L“ und nachdenklicheren Nummern wie „Private Thoughts“ oder „Skinny Bitch“ besticht es vor allem durch tanzbare Hits wie „Thank You“ oder „Don’t Lie To Me“. Mit ihren Songs macht LENA Mut; spricht alltägliche Ängste junger Menschen offen an, zeigt sich von einer zerbrechlichen und gleichzeitig starken Seite und singt authentisch wie nie über persönliche Themen.

Auf dem neuen Album hat es LENA geschafft, zu sich selbst zu finden. Nach ihrer großen „End of Chapter One Tour“ im Dezember 2017 kündigte LENA an, eine Schaffenspause einzulegen. Im Laufe ihrer beispiellosen Karriere veröffentlichte sie vor „Only Love, L“ vier Studioalben, die allesamt die ersten Plätze der deutschen Albumcharts erreichten und wurde mit allen wichtigen deutschen Awards sowie dem MTV Europe Music Award ausgezeichnet.

Angefangen hat alles mit ihrem historischen Sieg beim Eurovision Song Contest im Jahr 2010 – seitdem ist Lena Meyer-Landrut aus der Öffentlichkeit nicht mehr wegzudenken. Ob als Jurorin bei „The Voice“ oder als Influencerin in den sozialen Netzwerken – seit nunmehr fast 10 Jahren im Rampenlicht begeistert LENA beständig ein Millionenpublikum.

Und die Erfolgsgeschichte reißt nicht ab: Im Sommer 2019 veröffentlichte LENA gemeinsam mit Nico Santos den neuen Song „Better“, der in kürzester Zeit millionenfach gestreamt wurde und sich zu einem absoluten Radio-Hit entwickelte. Mit diesem und vielen weiteren Songs aus ihrer höchst abwechslungsreichen Musikkarriere macht LENA 2020 auf Tour in zahlreichen deutschen Städten Halt.