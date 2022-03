"Kulturhaus Comedy Tour" - mit Jonas Greiner und Gästen

Der 24-jährige Stand-Up-Comedian und Kabarettist Jonas Greiner aus Thüringen ist seit etwa vier Jahren auf den Bühnen des Landes unterwegs. 2019 wurde er von Olaf Schubert als „Newcomer des Jahres“ ausgezeichnet und war seitdem in zahlreichen TV- Sendungen in Sat.1, MDR, Comedy Central und weiteren Formaten zu sehen. Mit seinen Auftritten beim MDR-Osterfeuer und seinen Radio-Comedys gehörte er in letzter Zeit zu den Stammgästen bei Sarah und Lars und der MDR JUMP Morningshow.



Greiner beleuchtet die Themen unserer Zeit mit frecher, ironischer und spitzer Gesellschaftskritik – kombiniert mit hochkarätigem und erfrischendem Humor. Er wird bei der Kulturhaus Comedy-Tour als Moderator mit am Start sein und durch den Abend führen.



Seine Gäste:

Ausbilder Schmidt

Lena Liebkind

Don Clarke