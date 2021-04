Joris in Magdeburg und Leipzig

Mit seinem Debüt und dem Megahit "Herz über Kopf" landete Joris quasi aus dem Nichts in den Charts. Ein weiteres Album und unzählige Konzerte danach brachte 2020 unerwartet die nötige Entschleunigung, um sich komplett auf neue Lieder zu fokussieren. Vielleicht ein Grund, weshalb "Willkommen Goodbye" so anders geworden ist und doch gleichzeitig so sonderbar vertraut. Eine Sammlung an bombastischen und ruhigen Popsongs zwischen melancholischem Schulterblick und optimistischer Vorausschau.