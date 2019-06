Harry Potter und der Feuerkelch am 11.01.2020 in Leipzig

Die „Harry Potter Film Concert Series“ kehrt mit Harry Potter und der Feuerkelch (FSK 12), dem vierten Teil der Harry-Potter-Saga, in die Arena Leipzig zurück. Am 12.04.2019 wird das Pilsen Philharmonic Orchestra Patrick Doyles Filmmusik von Harry Potter und der Feuerkelch live zu Gehör bringen, während der komplette Film in brillanter HD-Bildqualität auf einer Großbildleinwand gezeigt wird.