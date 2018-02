12.04.2019 Harry Potter und der Gefangene von Askaban

Die „Harry Potter Film Concert Series“ kehrt mit Harry Potter und der Gefangene von Askaban, dem dritten Teil der Harry-Potter-Saga, in die Arena Leipzig zurück. Am 12.04.2019 werden die Musiker vom Deutschen Filmorchester Babelsberg John Williams‘ unvergessliche Filmmusik von Harry Potter und der Gefangene von Askaban live aufführen, während der komplette Film in High Definition auf einer Großbildleinwand gezeigt wird.