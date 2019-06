Clueso in Erfurt

In Erfurt hat sich in den letzten Jahren eine Tradition entwickelt, die das Herz der Clueso Fans höher schlagen lässt. Auch 2019 setzt der bekannteste Künstler der Stadt die Live-Weihnachts-Tradition fort. Am 28.12.2019 spielt er in der Erfurter Messehalle ‚Das Weihnachtskonzert’ für alle Söhne und Töchter der Stadt, die sich zwischen den Jahren mit Familie und Freunden treffen. Und natürlich für alle Nicht-Erfurter.