Mit ein neuen Songs auf der Setlist ziehen Clueso und seine Band ab November 2020 durchs Land! Sein letztes Album "Handgepäck" hatte Clueso noch im Alleingang produziert. Nun gehört die Arbeit mit verschiedensten Produzenten zum Konzept für seine neu Platte. Für die möchte Clueso mindestens 40 Songs schreiben, aus denen er dann die besten auswählen will.

In seiner neuen Single "Sag mir, was du willst" ruft Clueso dazu auf, inne zu halten und sich selbst zu fragen: Was brauche ich, damit ich glücklich bin. Vielleicht Tickets für die Tour 2020?