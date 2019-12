Danke Thierschneck! 4500 Menschen feiern mit MDR JUMP!

So viele Menschen waren noch nie in Thierschneck! 4500 kamen in das 106-Einwohner-Dörfchen, um mit Sarah und Lars, Philipp Dittberner, Millé und Jessica Wahls bei der MDR JUMP Weihnachtsmarkttour fröhlich zu feiern.