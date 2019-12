993 Menschen sangen bei der MDR JUMP Weihnachtsmarkttour in Merseburg mit Sarah und Lars "Oh Tannenbaum"! Wir runden auf 1000: Das heißt 20.000 Euro für die José-Carreras-Stiftung! Danke an euch alle! Darüber hinaus gab es viel Spaß mit Sarah und Lars und tolle Live-Auftritte von Selina Mour, Jessica Wahls und Jonas Monar. Bildrechte: MDR JUMP/Hagen Wolf