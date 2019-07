Michael Patrick Kelly am 19.07.2019 in Zwickau

Michael Patrick Kelly spielte ein begeisterndes Konzert in der Stadthalle Zwickau, zur Überraschung aller: ein bestuhltes Konzert. Das hinderte die Fans aber nicht am Aufspringen und Feiern. Beste Stimmung und toller Publikums-Chor bei Hits wie “Shake Away” oder “ID”, Gänsehautmomente am Ende des Johannes-Oerding-Covers "Heimat", als MPK die “Peace Bell” anschlug, eine große Glocke, die er selbst aus alten Kriegsschrott gegossen hatte - “Für den Frieden” - die Stille im Saal war beeindruckend. Auch ein Highlight war das Duett mit Samuel Rösch. Gemeinsam mit dem “The Voice”-Kandidaten sang Michael Patrick Kelly Andreas Bouranis “Auf uns”.

Das Konzet machte einmal mehr klar, was für ein super Sympath Michael Patrick Kelly ist und was für eine Wahnsinnsstimme er hat.