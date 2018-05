Ein gigantisches Metallica-Konzert in Leipzig

Metallica am 30.04.2018 in Leipzig

Metallica auf Worldwired Tour live in Leipzig: Die kalifornischen Metal-Giganten von Metallica gastierten gestern Abend in der Leipziger Arena anlässlich ihres Deutschlandfinales ihrer „Worldwired Tour“. Gut 12.400 Fans genossen das ausverkaufte Spektakel aus purem Metal und Pyrotechnik. Neben den neuen Tracks vom aktuellen Album "Hardwired...To Self-Destruct“ durften natürlich unvergessliche Klassiker wie "Sad But True" und das monumentale "Nothing Else Matters" nicht fehlen. Egal ob bei neuen Songs oder den eingängigen Hymen, Metallica genossen die Zeit auf der Leipziger Bühne und versprachen bald zurück zu kehren.