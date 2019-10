Chris Tall am 27.10.2019 in Dessau

Auch wenn Chris Talls Navi ihn eigentlich nicht nach Dessau führen wollte - »Echt jetzt?« - kam er gut an in der proppenvollen Anhalt-Arena. »Gut, Dessau ist jetzt nicht der ›Arsch der Welt‹«, stellte der Comedian zu Beginn seines Programms fest, vermutete aber: »Bestimmt kann man ihn von hier aus schon ziemlich gut sehen!« Okay, Besucher aus Coswig mussten noch härter einstecken - am meisten aber Chris Talls Vater. »Und jetzt ist Papa dran« heißt ja auch das aktuelle Programm des 28-jährigen Comedy-Preis-Trägers. Denn nachdem sich Tall in seinem letzten Programm »Selfie von Mutti« an seiner Mutter abgearbeitet hatte, bekommt nun auch Papa sein Fett weg. Angezogen wie Olli Kahn und immer mit guten Tipps zu Energiesparlampen zur Hand sei er auf jeden Fall der krassere von beiden. Und weil jeder im Publikum Erfahrungen mit Vätern hat und Chris Tall seine eigenen Gags auch gern mal auf die Schippe nimmt, gab es viel zu lachen am 27.10.2019 in der Anhalt-Arena in Dessau.