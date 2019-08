MDR JUMP DANCE NIGHT am 17.08.2019 in Wünschendorf

Von Scooter „Hyper Hyper“ über Take That „Back For Good” bis Oasis „Wonderwall” oder Nirvana „Smells Like Teen Spirit”: Songs aus den 1990er Jahren zählen zu den meistgewünschten Titeln der MDR JUMP Hörerinnen und Hörer. Grund genug eine Radioparty in Mühlhausen nur mit Songs aus dem Jahrzehnt von Boybands, Pulp Fiction, Techno und Grunge zu feiern!