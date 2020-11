Am 1. Dezember: Schaltet Euch direkt zu uns in den Sender!

Für alle bei MDR JUMP sind das immer ganz besondere Tage: Hörer begleiten uns bei unserer Arbeit. Sie sind dabei, wenn wir über Themen diskutieren, Aufgaben für den Tag verteilen, Nachrichten schreiben oder bekannte Musiker und Comedians treffen. An solchen Tagen müssen wir immer unglaubliche viele Fragen beantworten. Aber wir lernen an diesen Tagen auch ganz viel: Wer sind die Menschen, die MDR JUMP jeden Tag einschalten oder unsere Webseite besuchen? Was bewegt sie, wie kommen sie durch ihren Beruf und ihren Alltag? Was liegt ihnen auf dem Herzen? Was ärgert oder begeistert sie?