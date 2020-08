Doku-Soap „Holiday am Süßen See": Das Leben auf dem Campingplatz

Diesmal ist auch auf dem Campingplatz am Süßen See zwischen Halle und Eisleben zumindest zum Beginn der Campingsaison alles anders: Der malerische Platz im Mansfelder Land ist wegen der Corona-Pandemie geschlossen, die Wohnwagen der Dauercamper stehen verlassen am Ufer. Kein Zelt, nirgends. Im Mai dann endlich die gute Nachricht: Die Camper dürfen kommen. Und die lassen sich das nicht zwei Mal sagen: Der Platz ist so gefragt wie nie.

Das Leben auf dem Campingplatz am Süßen See

Bildrechte: MDR/ Nina Rothermundt/ Steffi Lischke In fünf Folgen begleiten wir den Alltag zwischen Zelt und Campingwagen und treffen neben zahlreichen Kurzcampern auch altbekannte Dauercamper, ein Hausschwein und einen Papagei.

Team vom Campingplatz Seeburg: v.l.n.r. Hartmut, Susi, Christin, Torsten Bildrechte: MDR/ Nina Rothermundt/ Steffi Lischke Bevor die Campingsaison losgehen kann, hat das Team um Kristin Günther auch 2020 alle Hände voll zu tun. Neben Platzwart Torsten Günther - Kristins Bruder - und Hausmeister Hartmut hilft Rezeptionsangestellte Susanne Wolter-Nowack in diesem Jahr tatkräftig mit. Auch der kleine Jamie, Torstens 7-jähriger Sohn, gehört zum festen Team. Ein neues Sanitärgebäude, neue Wasserstellplätze – das alles haben die fünf schon vor Saisonbeginn gewuppt. Der Platz blitzt und blinkt. Nur die Camper fehlten noch…

Camper in Zeiten von Corona

Dauercamper Jürgen und Evelyn Mosebach Bildrechte: MDR/ Nina Rothermundt/ Steffi Lischke Normalerweise startet am Süßen See pünktlich zu Ostern die Saison. Nicht so in Zeiten von Corona. Lange durften die Dauercamper nur nach Anmeldung ein paar Stunden in der Woche ihre Parzellen pflegen. Für Kurzcamper war der Platz komplett gesperrt. Mitte Mai ging es dann endlich wieder.los. Und der große Ansturm ließ nicht auf sich warten. Vom ersten Tag an brummte es, die meisten Wochenenden sind komplett ausgebucht. Urlaub in Deutschland ist beliebter denn je und Camping wird zum neuen Volkssport. Eine große Herausforderung für das Campingplatz-Team, denn trotz der Lockerungen gilt es, alle Sicherheitsmaßnahmen zum Schutz von Campern und Personal sorgfältig zu planen und durchzusetzen.

„Toskana des Ostens"

Dauercamper: Helga Wilke und Ekkehard Streck Bildrechte: MDR/ Nina Rothermundt/ Steffi Lischke Alle Dauercamper sind glücklich, dass sie endlich ihr zweites Zuhause beziehen dürfen. Helga Wilke und Ekkehard Streck haben nicht nur ihre Parzelle, sondern auch ihre Familien vermisst. Jetzt sehen sich alle in der „Toskana des Ostens“ wieder. Auch Familie Haaßengier ist angekommen und schon fleißig am Basteln. Diesmal soll es ein ungewöhnliches Geschenk für den Parzellen-Nachbarn sein. Außerdem gibt es ein Wiedersehen mit Dauercamperin Stefanie Reitmeier, die diesmal unbedingt nicht nur ihre Petersilie durch den Sommer bringen möchte, und mit Hobby-Erfinder Dietrich Reimer, der ist stark damit beschäftigt, seine Parzelle weiter zu optimieren – immer zur Freude seiner Frau Waltraud.

Kurzcamper aus ganz Deutschland

Zahlreiche Kurzcamper aus ganz Deutschland nutzen die neu gewonnene Freiheit für einen Campingtrip zum Süßen See. Unter ihnen eine Festival-Truppe, die das geplante Feier-Wochenende gegen einen ruhigeren Urlaub im alten NVA-Zelt eintauscht, ein Zwillingspärchen, ein Hochzeitspaar, ein Wanderer und diverse Camping-Neulinge.