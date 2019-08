Vorsicht Zuckertüte: MDR JUMP macht Schulwege sicher

Unsere Schulanfänger liegen uns besonders am Herzen, deshalb wollen wir, dass ihre Schulwege sicherer werden. Auch in diesem Jahr geht es um aktuelle Schulwegprobleme. MDR JUMP bemüht sich seit 19 Jahren darum, Schulen, Ordnungsämter und Polizei an einen Tisch zu holen und Lösungen herbeizuführen. Parallel dazu erhalten die ABC-Schützen aus Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen von uns eine süße Zuckertüte und viele Infos, worauf sie auf dem Schulweg achten sollten.